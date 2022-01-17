الأندلس في عصر بني عباد - كامل عباس

2022/01/17 | 21:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#كامل_عباس دراسة في سوسيولوجيا الثقافة والاقتصادتأليف د احمد الطاهري تقديم فاضل السباعي منشورات وزارة الثقافة السورية عام 2009قراءة وتعليق كامل عباس السجن المني في اللاذقية 16/1/ 2013 .قرأت الكتاب مرتين .



في المرة الأولى أخذت فكرة كاملة عن الموضوع وعن رأي الكاتب فيه , اما المرة الثانية فقد قرأته بدلالة عصر قريتي أوائل الخمسينات من القرن المنصرم .



يحاول الكتاب القاء الضوء على م ......





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