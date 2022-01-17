منظمة العمل الدولية: الجائحة تهدد الاقتصاد العالمي

2022/01/17 | 21:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت منظمة العمل الدولية، أن جائحة كورونا لا تزال تُلقي بظلالها على سوق العمل في العالم وأن انتعاش السوق وعودة أرقامه إلى مستويات ما قبل الأزمة الصحية قد يتطلّب أعوامًا.

وأوضح المدير العام للمنظمة جاي رايدر، أنه من دون تضافر الجهود والسياسات الفعّالة على المستويين الدولي والوطني، فمن المحتمل أن يستغرق الأمر سنوات في بعض البلدان لإصلاح الأضرار، مع عواقب طويلة الأجل بالنسبة لمعدّل المشاركة ودخل الأسرة.وقدرت منظمة العمل الدولية وصول عدد العاطلين عن العمل إلى 207 ملايين شخص، مقابل 186 مليون عاطل عن العمل في العام 2019، على أن تبقى مرتفعة حتى العام 2023 على الأقلّ.

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