2022/01/17 | 21:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نددت الإمارات العربية المتحدة بما وصفته اعتداء حوثي آثم على منشآت مدنية في العاصمة أبو ظبي، بعد مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ستة آخرين في انفجار وقع في ثلاثة صهاريج نقل محروقات.

وتحدث المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات أنور قرقاش في تغريدة على “تويتر” عن اعتداء حوثي آثم على بعض المنشآت المدنية في أبوظبي، معتبرا في الوقت نفسه أن عبث الميليشيات الإرهابية باستقرار المنطقة أضعف من أن يؤثر في مسيرة الأمن والأمان التي يعيشها الإماراتيون.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإمارات تؤكد وقوع اعتداء حوثي آثم على منشآت مدنية في أبو ظبي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإمارات تؤكد وقوع اعتداء حوثي آثم على منشآت مدنية في أبو ظبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).