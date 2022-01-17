رئيس البرلمان العراقي يستنكر الاعتداء على دولة الإمارات

2022/01/17 | 21:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استنكر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الاعتداء الذي تعرضت له دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد الحلبوسي خلال اتصال مع رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي صقر الغباش، تضامن العراق مع الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن أمن الإمارات جزء لا يتجزأ من أمن المنطقة.

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