كورونا يقتل أحد أبرز مناهضي اللقاح

2022/01/17 | 21:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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قتل فيروس كورونا القيادي البارز في حركة "لنحرر إيطاليا" المناهضة للتطعيم ضد الفيروس لويجي ماريلي.

وذكرت صحيفة "كوريري ديلا سيرا" اليوم الاثنين، أن أصدقاء ماريلي من نشطاء حركة "لنحرر إيطاليا" التي كان هو أحد قادتها، كانوا أول من أعلن وفاته على صفحة الحركة على "فيسبوك" لكنهم لم يذكروا سبب مصرعه.

وأفادت الصحيفة بأن أحد أقرب أصدقائه رجل الأعمال مارينو ريكيوتي صرح عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأن ماريلي راح ضحية "كوفيد-19".

وفي تدوينته التي تم حذفها لاحقا أعرب ريكيوتي عن قناعته بأن ماريلي كان من الممكن إنقاذه لو أنه "أصغى لنصائح عائلته وأصدقائه بدلا من اتباع أيديولوجيتكم..



يجب عليكم أن تخجلوا من مجرد ذكر اسمه".

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