2022/01/17 | 21:46 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثيقة.. نقل مدير فرع توزيع منتجات كركوك لتسببه في (أزمات وتفاوت في الأسعار) هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/01/17 | 21:46.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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