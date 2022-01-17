الثاني خلال ساعات.. قاآني يلتقي الصدر في

2022/01/17 | 21:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشف مصدر مطلع، اليوم الاثنين، عن عقد اجتماع ثانٍ بين قاآني والصدر.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) أنه "بعد انتهاء أجتماعه مع قيادات الاطار التنسيقي ، قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني يعقد اجتماعا للمرة الثانية مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في الحنانة".

هذا وكشف مصدر سياسي مطلع، اليوم الاثنين، عن تفاصيل اجتماع قائد "فيلق القدس" بالحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في النجف.وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "قاآني اجتمع مع الصدر في ساعة متأخرة جداً من ليلة أمس بعد اجراءه مراسيم الزيارة في النجف وكربلاء، والاجتماع عقد في منزل زعيم التيار الصدري في منطقة الحنانة، بشكل غير معلن".وبين أن " قاآني بحث مع الصدر توحيد مواقف القوى السياسية داخل البيت الشيعي، ودفع الكتلة الصدرية لتكون مع الاطار التنسيقي في كتلة واحدة داخل البرلمان العراقي، بهدف تشكيل الحكومة".بدوره أكد الصدر: "إصراره على عدم مشاركة زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي في الحكومة الجديدة، مقابل دخول التيار مع الاطار في كتلة واحدة".

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