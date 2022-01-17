توجيه من المالية لدوائرها يخص الالتزام بالاجراءات الوقائية لمواجهة كورونا

2022/01/17 | 21:53 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وجهت وزارة المالية، اليوم الاثنين، كافة تشكيلات الوزارة من دوائر وهيئات ومصارف، بضرورة إلزام موظفيها والمراجعين الإلتزام بإجراءات الوقاية الخاصة بمواجهة جائحة كورونا.وأكدت الوزارة في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، على “كافة تشكيلاتها توجيه الموظفين لأخذ جرعات اللقاح ومتابعة الموقف التلقيحي للمنتسبين”، مشددة على “إلزام المراجعين بأتباع اجراءات الوقاية وإبراز كارت اللقاح […]

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