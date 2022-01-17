كورونا يصل الى رئيسة المفوضية الأوروبية ويضعها في الحجر الصحي

2022/01/17 | 21:53 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، أنها ستتغيب عن جلسة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ بعد مخالطتها شخصا مصابا بكوفيد-19.وكان من المقرر أن تحضر اجتماعات عدة في ستراسبورغ في أول جلسة كاملة للبرلمان الأوروبي هذا العام ومع فرنسا رئيسة دورية للاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر.وكتبت فون دير لايين على “تويتر”: […]

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