بصواريخ ومسيرات.. الحوثيون يعلنون استهداف مطاري أبوظبي ودبي

2022/01/17 | 21:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت جماعة أنصار الله الحوثي اليمنية، الاثنين، تفاصيل عما وصفتها بعملية نوعية في الإمارات.

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