قاآني يلتقي الصدر في “الحنانة” للمرة الثانية

2022/01/17 | 22:01 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد كشف مصدر مطلع، اليوم الاثنين، عن عقد اجتماع ثانٍ بين قاآني والصدر.وقال المصدر أنه “بعد انتهاء أجتماعه مع قيادات الاطار التنسيقي ، قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني يعقد اجتماعا للمرة الثانية مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في الحنانة”.هذا وكشف مصدر سياسي مطلع، اليوم الاثنين، عن تفاصيل اجتماع قائد …

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