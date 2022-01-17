2022/01/17 | 22:28 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / د.باسل عباس خضير … انطلقت أمس ( 17 كانون الثاني 2022 ) فعاليات بطولة استراليا المفتوحة للتنس ، وهي من بطولات الغراند سلام الأربعة التي تقام سنويا في ( استراليا ، أمريكا ، بريطانيا ، فرنسا ) ، وقد غاب عن هذه البطولة المصنف الأول عالميا بالتنس الصربي نوفاك جوكوفيتش ، وقد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كورونا بين التشدد والفساد) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كورونا بين التشدد والفساد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).