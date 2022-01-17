2022/01/17 | 22:35 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ ألزمت وزارة المالية، اليوم الاثنين، الموظفين والمراجعين لدوائرها والمصارف بإبراز بطاقة التلقيح‬.وقالت الوزارة في بيان، إنه “تم توجيه كافة تشكيلات الوزارة من دوائر وهيئات ومصارف، بضرورة إلزام موظفيها والمراجعين الإلتزام بإجراءات الوقاية الخاصة بمواجهة جائحة كورونا”.وشددت الوزارة على كافة التشكيلات بتوجيه الموظفين لأخذ جرعات اللقاح ومتابعة الموقف التلقيحي للمنتسبين”، لافتة الى “اهمية […]

ظهرت المقالة المالية تلزم الموظفين والمراجعين لدوائرها والمصارف بإبراز بطاقة التلقيح أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية تلزم الموظفين والمراجعين لدوائرها والمصارف بإبراز بطاقة التلقيح) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية تلزم الموظفين والمراجعين لدوائرها والمصارف بإبراز بطاقة التلقيح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).