أطعمة تجنبها على العشاء للنوم بشكل أفضل والتخلص من الأرق

2022/01/17 | 22:37 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… النوم الجيد يتأثر بما تتناوله في وجبة العشاء، كما أنه من الأفضل دائمًا تناول عشاء في وقت مبكر، والتأكد من تجنب العناصر الدهنية، في هذا التقرير نتعرف على 7 أطعمة تجنبها للنوم بشكل أفضل والتخلص من الأرق، بحسب موقع healthshots.يتفاعل جسمنا بشكل مختلف مع أنواع مختلفة من الأطعمة وقد يؤثر ذلك على […]

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