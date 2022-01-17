دولة القانون يؤكد وحدة الإطار التنسيقي

2022/01/17 | 22:37 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكد ائتلاف دولة القانون، اليوم الاثنين، وحدة قوى الإطار التنسيقي، وذلك عقب الحراك السياسي لرئيس تحالف الفتح، هادي العامري، والذي أثار التكهنات، بشأن انشطار قوى الإطار.وقال هشام الركابي، مدير مكتب رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، في تغريدة عبر “تويتر”: “مع ان الاشاعات والفرضات تدعي عدم تماسك الاطار التنسيقي، لكننا نؤكد …

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