ليفاندوفسكي يتوج بلقب أفضل لاعب في العالم لعام 2021

2022/01/17 | 22:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعحصد روبرت ليفاندوفسكي، نجم بولندا وبايرن ميونخ، جائزة أفضل لاعب في العالم "ذا بيست"، المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".جاء ذلك في الحفل الذي نظمه فيفا، اليوم الإثنين، بمدينة زيوريخ السويسرية.ويقدم الحفل المذيعة البريطانية ريشمين شودوري رفقة جيرمان جيناس، لاعب توتنهام هوتسبير الأسبق.وتفوق ليفا على الثنائي، ليونيل ميسي نجم الأرجنتين وباريس سان جيرمان، ومحمد صلاح، هداف ليفربول والمنتخب المصري.وبذلك يحافظ النجم البولندي على اللقب للعام الثاني على التوالي، بعدما توج به في النسخة الماضية أيضا.

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