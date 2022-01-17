توني بلير وانحطاط المثقفين - قاسم علي فنجان

2022/01/17 | 22:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#قاسم_علي_فنجان في بعض الأحيان لا تستطيع ان تستوعب مدى الحماقة التي يصاب بها البعض من "المثقفين"، هو لا يريد ان يقول انه إسلامي، طائفي، بل يصف الاخر بأنه "بعثي"؛ انه يدافع بشكل فج وقبيح عن شخصيات مجرمة، قاتلة، ناهبة، مخربة للبلدان مثل بلير وبوش ومن لف لفهم؛ انهم يدافعون عنهم أكثر حتى من بلدانهم وحكوماتهم.كل يوم مر ويمر، تظهر المزيد من الوقائع والوثائق والإحصاءات والأرقام، كلها تؤكد على إجرامية ونازية وفاش ......





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