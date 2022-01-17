يوم غد.. كويكب أطول من برج خليفة يقترب من الأرض

2022/01/17 | 22:45 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” أن كويكبا أطول من أي مبنى على الأرض سيمر بالقرب من كوكبنا يوم الثلاثاء الموافق للـ18 من يناير 2022.وأوضحت “ناسا” أن الكويكب المسمى 7482 (1994 PC1)، يبلغ عرضه أكثر من كيلومتر ويبلغ ارتفاعه 1052 مترا (3451 قدما).وبالتالي فإن هذا الكويكب أطول من برج خليفة في دبي (أطول […]

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كويكب أطول من برج خليفة يقترب من الأرض أولاً على ايرث نيوز.

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