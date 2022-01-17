الإعلام الأمني تعلن القبض على 3 متهمين بالإرهاب في كركوك وديالى

2022/01/17 | 22:45 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت خلية الإعلام الأمني، الاثنين، القاء القبض على 3 متهمين بالإرهاب في كركوك وديالى.وذكر بيان للخلية، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أنه “وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، تمكنت مديرية إلاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع من القاء القبض على متهمين احدهما مطلوب وفق أحكام المادة 4 ارهاب في حي الرزكاري بناحية التون كوبري”.

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