المالية تصدر توجهاً لموظفيها بهذا الخصوص

2022/01/17 | 22:45 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أصدرت وزارة المالية، اليوم الاثنين، توجيها للموظفين في دوائرها للالتزام بالاجراءات الوقائية لمواجهة جائحة كورونا.وذكرت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أنها “وجهت كافة تشكيلات الوزارة من دوائر وهيئات ومصارف، بضرورة إلزام موظفيها والمراجعين بالإلتزام بإجراءات الوقاية الخاصة بمواجهة جائحة كورونا”.وأكدت الوزارة على “كافة تشكيلاتها توجيه الموظفين لأخذ …

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