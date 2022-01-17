الإطار التنسيقي يلوّح بمقاطعة العملية السياسية

2022/01/17 | 22:45 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد قال القيادي في ائتلاف دولة القانون، ضمن الإطار التنسيقي، خالد السرّاي، إن قوى الإطار، قد تذهب إلى مقاطعة العملية السياسية، وذلك في ظل الحراك الدائر، لتشكيل الحكومة، واختيار رئيس الوزراء.وقال السراي في لقاء متلفز، إنه “في حال بقيت مواقف الكتل الأخرى، مع جانب التيار الصدري، فإن الإطار التنسيقي، ربما لن يذهب …

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