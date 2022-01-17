2022/01/17 | 22:48 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

قال القيادي في ائتلاف دولة القانون، ضمن الإطار التنسيقي، خالد السرّاي، إن قوى الإطار، قد تذهب إلى مقاطعة العملية السياسية، وذلك في ظل الحراك الدائر، لتشكيل الحكومة، واختيار رئيس الوزراء.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقال السراي خلال مشاركته مع الزميل أحمد ملا طلال وتابعه "ناس" (17 كانون الثاني 2022): إنه "في حال بقيت مواقف الكتل الأخرى، مع جانب التيار الصدري، فإن الإطار التنسيقي، ربما لن يذهب إلى المعارضة، وقد يقاطع العملية السياسية".

وأضاف أن "زيارة العامري إلى رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، تطرق خلالها إلى وحدة قوى الإطار، وضرورة عدم اصطفافهم مع طرف دون آخر".

وقبل ذلك، أكد ائتلاف دولة القانون، اليوم الاثنين، وحدة قوى الإطار التنسيقي، وذلك عقب الحراك السياسي لرئيس تحالف الفتح، هادي العامري، والذي أثار التكهنات، بشأن انشطار قوى الإطار.





وقال هشام الركابي، مدير مكتب رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، في تغريدة عبر "تويتر": "مع ان الاشاعات والفرضات تدعي عدم تماسك الاطار التنسيقي، لكننا نؤكد أن الاطار كتلاً وموقفاً ما زال متماسكاً جدا، ويتمتع بحيوية الموقف الموحد، ازاء الاحداث، ويخوض قادة الاطار حوارات مع الكتل السياسية المختلفة من أجل الوصول إلى صيغة وطنية موحدة، لإدارة المرحلة المقبلة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (’سيناريو الغضب’.. الإطار التنسيقي يلوّح بمقاطعة العملية السياسية) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (’سيناريو الغضب’.. الإطار التنسيقي يلوّح بمقاطعة العملية السياسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).