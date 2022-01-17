صحيفة :قاآني يغادر النجف بلا نتائج.. والعامري يعود بلا اتفاق!

2022/01/17 | 22:48 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت صحيفة ـ(المدى)، عن مصادر عليمة

تاكيدها اليوم الاثنين، أن قائد الحرس

الثوري الإيراني إسماعيل قاآني قد غادر

مدينة النجف من دون تحقيق لقاءٍ مع زعيم

التيار الصدري مقتدى الصدر.

لكن المصادر، تتوقع أن

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