‏ البولندي ‎ليفاندوفسكي يفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2021

2022/01/17 | 22:49 - المصدر: بغداد اليوم

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توج النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم نادي بايرن ميونخ بجائزة أفضل مهاجم لعام 2021.

واستغل اللاعب الفرصة وتوجه بالشكر لزملائه بالفريق ومدربه على مساعدته والعمل معه كفريق واحد كما شكر زوجته وأسرته على الدعم الكامل الذي يلقاه منهم طوال مسيرته.

وتوج ليفاندوفسكي مع بايرن ميونخ في موسم 2020/2021 المنصرم بجائزة هداف الدوري الألماني برصيد 41 هدفا، وهو رقم قياسي لأكثر لاعب يسجل عددا من الأهداف في موسم واحد.

والنجم البولندي توج كذلك بكأس السوبر الألماني والسوبر الأوروبي، إلى جانب كأس العالم للأندية، فضلا عن بطولة الدوري الألماني.

وساهم ليفاندوفسكي الموسم الماضي في 57 هدفا بمُختلف المُسابقات، خلال 40 مباراة فقط، حيث سجل 48 هدفا وقدم 9 تمريرات حاسمة.

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