المرور تحدد ساعات منع سير الدراجات النارية وتحذر المخالفين

2022/01/17 | 22:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الاثنين، تحديد ساعات منع سير الدراجات في بغداد محذرة المخالفين.

وقال إعلام المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنه "يمنع منعاً باتاً سير الدراجات النارية بكافة انواعها المسجلة وغير المسجلة من الساعة(6)مساءاً والى الساعة (6)صباحاً من كل يوم ويعاقب المخالف بحجز الدراجة النارية وفرض غرامة مقدارها (100000)مائة الف دينار عراقي استناداً للمادة (25/ثانياً/أ) من قانون المرور انفاً.

وأضاف "يؤكد البيان رقم (6) لسنة 2020 والخاص بمنع قيادة الدراجة النارية في حالة استقلالها لأكثر من شخصين ويعاقب المخالف بالعقوبة ذاتها المشار اليها في الفقرة (1) اعلاه".

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