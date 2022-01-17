“تلغرام” يزيل عطلاً في تطبيقه واجهه العديد من المستخدمين

2022/01/17 | 22:51 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… أعلن تطبيق “تلغرام” عن إزالة عطل في عمله، بعد أن واجه العديد من المستخدمين في آسيا مشاكل في تشغيل التطبيق.وأشار “تلغرام” إلى أن المشاكل قد تكون ظهرت لدى بعض المستخدمين في آسيا الشرقية وإندونيسيا والهند وأستراليا.وكان موقع Downdetector الخاص برصد المشاكل في عمل المواقع على الانترنت، قد أفاد في وقت سابق […]

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