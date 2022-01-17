2022/01/17 | 22:55 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: N1GsPBmNv8Y

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ما حصل هو "دكة سياسية" ..عضو الديمقراطي مهدي كريم يتحدث عن استهداف مكتب الحزب في بغداد) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ما حصل هو "دكة سياسية" ..عضو الديمقراطي مهدي كريم يتحدث عن استهداف مكتب الحزب في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).