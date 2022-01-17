2022/01/17 | 23:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المثقف العراقي والخيار الوطني -عبد المنعم حمندي منذ اجتياح العراق من قبل الامريكان وهيمنة الاحتلال وقراراته الجائرة ، والمثقفون في محنة ، تشتت المثقفون العراقيون وانخرط قسم منهم في مسارات ضيقة أو انضم إلى جماعات وزمر تابعة غير متبوعة، بعضهم تكيف مع المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتراجع عن ثوابته الوطنية وانجر للولاءات الطائفية السياسية […]

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