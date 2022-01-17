2022/01/17 | 23:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبد اللطيف جمال رشيد ذو أهلية وجدارة – بارزان الشيخ عثمان تترقب الساعات أن يحسم الإتحاد الوطني الكردستاني مرشحه لرئاسة الجمهورية.حتى الساعات القليلة الماضية كانت قيادة الإتحاد الوطني الكردستاني بزعامة السيد بافل جلال طالباني متمسكة بمرشحها الوحيد الرئيس برهم صالح لولاية الثانية ، لكن هناك عوامل سياسية أخرى تجعل قيادة (الاوك) ان تفكر بمرشح آخر إن لم توفق في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبد اللطيف جمال رشيد ذو أهلية وجدارة – بارزان الشيخ عثمان) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبد اللطيف جمال رشيد ذو أهلية وجدارة – بارزان الشيخ عثمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).