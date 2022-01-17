2022/01/17 | 23:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لجنة الإصلاح الأمني تنهي مهماتها مستشار الأمن القومي يحضر مبادرة السيادة الوطنية بغداد – الزمان قدمت لجنة الاصلاح الامني توصياتها وتقريرها بشان الاصلاح الامني الضامن للسيادة، فقد عكف مجموعة من الخبراء الامنيين والعسكريين وبشكل طوعي ومهني على عقد اكثر من عشرة اجتماعات متواصلة وطوال الاشهر الثلاث الماضية لتقييم عمل المنظومة الامنية وتشخيص الخلل فيها واقتراح […]

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