ليفاندوفسكي يتوج بجائزة

2022/01/17 | 23:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتفظ البولندي، روبرت ليفاندوفسكي، هداف بايرن ميونيخ الألماني، بجائزة أفضل لاعب في العالم في حفل "الأفضل" لعام 2021 الإثنين، مما قد يشكّل تعويضًا جزئيًا عن خسارته جائزة الكرة الذهبية لمصلحة الأرجنتيني، ليونيل ميسي، نجم باريس سان جرمان الفرنسي الحالي، وبرشلونة السابق.

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