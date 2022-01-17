2022/01/17 | 23:05 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يعتبر الممثل الأسكتلندي براين كوكس واحدًا من أفضل ممثلي جيله، خاصةً بعد نجاحه الكبير في مسلسل Succession (الخلافة).ويلعب “كوكس” في المسلسل الفائز بإيمي، دور “لوجان روي”، رئيس إمبراطورية إعلامية ضخمة يحاول إنقاذ الشركة من أدي الطامعين وجمع شمل أسرته.ووفقًا لمجلة “فار أوت” البريطانية، تعاون “كوكس” على مدار مسيرته الفنية مع نجوم […]

ظهرت المقالة براين كوكس يهاجم جوني ديب: مبالغ في تقديره أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (براين كوكس يهاجم جوني ديب: مبالغ في تقديره) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (براين كوكس يهاجم جوني ديب: مبالغ في تقديره) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).