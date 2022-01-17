المرور العامة تحدد ساعات منع سير الدراجات في بغداد وتتوعد المخالفين

2022/01/17 | 23:06 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أصدرت مديرية المرور العامة، بيانا يخص سير الدراجات النارية بمختلف انواعها.وذكر بيان لوزارة الداخلية/ مديرية المرور العامة في بيان، انه “يمنع منعاً باتاً سير الدراجات النارية بجميع انواعها المسجلة وغير المسجلة من الساعة (٦) مساءً والى الساعة (٦) صباحاً من كل يوم ويعاقب المخالف بحجز الدراجة النارية وفرض غرامة مقدارها (١٠٠٠٠٠) مائة الف […]

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