2022/01/17 | 23:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- داليدا خليل بصورة جديدة بيروت – الزمان نشرت الفنانة اللبنانية (داليدا خليل) صورة جديدة لها على صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي.ظهرت فيها وهي تقف أمام منظر طبيعي متناسق مع إطلالتها، وتألقت بفستان أنيق أثار إعجاب المتابعين، حيث تعمدت على ارتداء فستان أسود قصير وناعم، مرتدية فوقه روب بنفسجي كلاسيكي طويل.وفي رصد التعليقات علق المتابعون على […]

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