2022/01/17 | 23:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعرض السنوي للتشكيليين يلوّن الإبداع والتجريب تخطيطاته 70 رساماً يجسدون الخطاب المرئي بأساليب متنوّعة بغداد – فائز جواد مع بدء العام الجديد وبالرغم من التحديات الكبيرة التي اثرت سلبا على تفاصيل الحركة الفنية والثقافية في العراق واولها الجائحة التي عطلت مفاصل ابداعات الفنانين والمثقفين ، اطلقت جمعية التشكيليين العراقيين اولى فعالياتها في 2022 السبت الماضي، […]

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