2022/01/17 | 23:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البارودي متحمّسة للعمل مع حمزة القاهرة – الزمان عبّرت الممثلة المصرية ريم البارودي عن حماسها للعمل مع المخرج تامر حمزة على الرغم من جعلها تقوم بتجسيد الأدوار الصعبة دائمًا، ولكنه يجعلها تخرج كل طاقتها.وأضافت وفقا لموقع الفن انها (تتعاون معه للمرة الثانية من خلال مسلسل حد فاصل بقصة بنات السباعي، والذي تقدم من خلالها رسالة […]

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