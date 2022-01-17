خارطة بالمناطق العراقية التي ستشهد هطولاً ثلجياً الأربعاء

2022/01/17 | 23:19 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

حدد راصد جوي، الاثنين، المناطق التي ستشهد زخات مطرية وهطولاً ثلجياً اعتباراً من يوم الأربعاء المقبل في العراق.

قناة "ناس" على تلكرام..



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وقال الراصد نائل العلي، في تدوينة تابعها "ناس"، (17 كانون الثاني 2022)، إن "منخفضا جويا قطبيا ترافقه كتلة هوائية باردة جدا خلال يوم الأربعاء، ويبدأ مابعد ظهر الأربعاء والى ظهر الخميس".

وأضاف أن "تساقطاً كثيفاً للثلوج سيكون على كافة المناطق الجبلية..



السليمانية..



دهوك..



زاخو..



حلبجة".

وتابع "امطار متوسطة تتحول إلى ثلجية ثم تساقط الثلوج في مدينتي الموصل واربيل وشمال صلاح الدين وكركوك، وتكون كثيفة على مناطق سنجار".

وأشار إلى "امطار سريعة، خفيفة إلى متوسطة على مناطق ديالى وبغداد وصلاح الدين مع احتمالية تساقط زخات ثلجية على بعض مناطق صلاح الدين وديالى ومناطق القائم ومايحيطها".

وختم بالقول "زخات ماطرة خفيفة شرق ميسان وواسط..



أما باقي المناطق فالفرص ضعيفة".

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