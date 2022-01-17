العراق يدين الهجوم على الإمارات واستهداف أنابيب نفطيّة

2022/01/17 | 23:19 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الاثنين،

عن ادانتها الشديدة لاستهداف أنابيب

نفطية في منطقة المصفح بدولة الإمارات

العربية المتحدة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إنها "تدين

وبشدة الهجوم على دولة الإمارات

العرب

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