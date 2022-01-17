الكلية التقنية المسيب تقيم مهرجانا لاستذكار شهداء قادة الحشد الشعبي

2022/01/17 | 23:19 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظمت الكلية التقنية المسيب شعبة

النشاطات الطلابية بجامعة الفرات

الاوسط التقنية ، بالتعاون مع هيئة

الحشد الشعبي في بابل مهرجانا تابينيآ ،

لإحياء ذكرى استشهاد قادة الحشد الشعبي

المهندس وسليماني ورفاقهم

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