2022/01/17 | 23:20 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدان وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، الهجوم الحوثي على منشآت مدنية في أبوظبي، الاثنين، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد، حسبما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في اتصال مع عبدالله بن زايد.. وزير خارجية السعودية يدين هجوم أبوظبي) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في اتصال مع عبدالله بن زايد.. وزير خارجية السعودية يدين هجوم أبوظبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).