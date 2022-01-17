2022/01/17 | 23:30 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 2m4ozme9JNw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. لأول مرة منذ عام.. النفط يلامس 86 دولاراً للبرميل الواحد | تقرير زيد الطائي) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. لأول مرة منذ عام.. النفط يلامس 86 دولاراً للبرميل الواحد | تقرير زيد الطائي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).