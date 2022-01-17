علماء يحددون متغيرا وراثيا قد يحمي من الأعراض الشديدة لكورونا

2022/01/17 | 23:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدد فريق دولي من الباحثين متغيرا جينيا قد يوفر الحماية من الأعراض الشديدة لمرض كوفيد-19 الناتج عن فيروس كورونا المستجد، وهذه النتائج قد تؤدي إلى "اختراقات جديدة في طرق مكافحة الفيروس المنتشر حول العالم"، وفق "ساينس أليرت".

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