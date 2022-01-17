حزمة جديدة من القرارات والعقوبات يصدرها اتحاد كرة القدم العراقي

2022/01/17 | 23:50 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أصدرت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم، حزمة من القرارات والعقوبات الجديدة.

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وذكر بيان لاتحاد الكرة، تلقى "ناس" نسخة منه، (17 كانون الثاني 2022)، أن "لجنةُ الانضباط في الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم عقدت اجتماعاً لدراسةِ عددٍ من تقارير الحكام في بعضِ المبارياتِ التي جرت خلالها بعض الأحداثِ المؤسفة، وأصدرت اللجنةُ عدةَ قرارات فيها، منها لدى مناقشةِ تقرير مشرف مباراة نادي الدفاع المدني وسوق الشيوخ، لاحظت اللجنة من خلال الاطلاعِ على التقرير وجودَ تجاوزٍ من قبل لاعب نادي الدفاع المدني الذي يحمل الرقم (11) (حيدر علي) بالاعتداءِ بالضرب على لاعب فريق سوق الشيوخ، ما سبّب حالةً من الفوضى والإرباك داخل الملعب، وعليه قررت اللجنة حرمانَ لاعب نادي الدفاع المدني الذي يحمل الرقم (11) (حيدر علي) ست مباريات وفق المادة خمسين/ 6 انضباط، قراراً قابلاً للاستئنافِ خلال المدة القانونية".

واضاف: "كما ناقشت اللجنة تقريرَ مشرف وحكام مباراة نادي الشرطة والظفر ضمن الدوري الممتاز لكرة الصالات، ولاحظت اللجنة من خلال الاطلاع على التقرير وجودَ تجاوزٍ من قبل مدرب فريق الظفر ( مرتضی صباح )، وكذلك وجود تجاوزٍ من قبل لاعب نادي الظفر الذي يحمل الرقم ( 13) (عمر عبد الحسن) على الطاقم التحكيمي، وعليه قررت اللجنة حرمانَ مدرب نادي الظفر (مرتضي صباح) من مرافقة الفريق لمبارتين استناداً الى المادة 2/53 صالات، وحرمان لاعب نادي الظفر الذي يحمل الرقم (13) عمر عبد الحسن مباراتين استناداً الى المادة 47 ثانياً صالات، وفرض غرامة ماليةٍ على نادي الظفر قدرها (250000) مئتان وخسمون ألف دينار استناداً الى المادة 2/53 صالات، قراراً قابلاً للاستئنافِ خلال المدة القانونية."

واشار الى ان "اللجنة اطلعت على الاعتراض المُقدم من قبل نادي شباب العدل على نادي حيفا على مشاركة اللاعب (كرار طارق حصين) الذي يحمل الرقم (90)، واطلعت اللجنة على الاعتراض أعلاه وتدقيق كل الأوليات المتعلقة بالموضوع، وعليه قررت اعتبار نادي حيفا خاسراً بنتيجة (3-0) أمام نادي شباب العمل الرياضي واستناداً الى المادة الثامنة / أولا/1 مسابقات، وحرمان لاعب نادي حيفا (کرار طارق حسین) الذي يحملُ الرقم (90) أربع مبارياتٍ استناداً الى المادة الثامنة أولا /1 مسابقات، قراراً قابلاً للاستئناف ضمن المادة القانونية".

واوضح انه "عند مناقشةِ طلب مراجعة القرار المرقم 7 في 28 / 12 /2021 من قبل اللاعب (حسين عبد الرضا)، وبعد دراسة الأوليات والمعطياتِ، قررت اللجنة قبولَ طلب مراجعة القرار من قبل اللاعب (حسين عبد الرضا)، وإيقاف تنفيذ العقوبة بحق اللاعب المذكور أعلاه استناداً للمادة 133 / انضباط، وبدلالة المادة 34 / انضباط، على أن يكون اللاعب تحت المراقبة لثلاث مبارياتٍ لمعرفة مدى تحسُنِ سلوكه من عدمه، وفي حال تكرار المخالفة يُعاد فرض العقوبة السابقةِ مع فرض عقوباتٍ إضافيةٍ أخرى وفقاً لجسامة المخالفة".

ولفت البيان الى ان "اللجنةُ ناقشت ايضا تقريرَ حكم مباراة نادي المحمودية والعدالة ضمن دوري الدرجة الثانية للموسم 2021 - 2022، ولاحظت اللجنة من خلال التقرير وجودَ حالة تجاوزٍ من قبل حارس مرمى نادي المحمودية (كاظم فارس عودة) على حكم المباراة، وعليه قررت اللجنة حرمانَ حارس مرمى نادي المحمودية (كاظم فارس عودة) لمدة خمس مبارياتٍ، على أن يطبق الحرمانُ الإداري بعد الحرمان الفني ابتداءً من الدور القادم استناداً إلى المادة 251 انضباط، قراراً قابلاً للاستئناف ضمن المادة القانونية".

وبين انه "تمت مناقشةُ الاعتراض المُقدم من نادي الكاظمية الرياضي ضد نادي الطليعة، وذلك لإشراكهم اللاعب ذي الرقم (35) (رزاق علي حسين)، وبعد الاطلاع على الاعتراض وتدقيق الأوليات كافة، قررت اللجنة اعتبارَ نادي الطليعة خاسراً بنتيجة ( 0-3) أمام نادي الكاظمية واستناداً الى المادة الثامنة/ اولا /1 مسابقات، وحرمان لاعب الطليعة (رزاق علي حسين) أربع مبارياتٍ استناداً الى المادة الثامنة/ اولا /1 مسابقات، قراراً قابلاً للاستئنافِ خلال المدة القانونية".

واكد انه "أثناء مناقشةِ تقرير حكم مباراةِ سامراء وأربيل ضمن الدوري الممتاز، لاحظت اللجنة من خلال التقرير وجود حالةِ تجاوز من لاعب نادي سامراء الذي يحمل الرقم (90) (أسعد كاظم وناس)، وقررت حرمانَ لاعب نادي سامراء أعلاه إلى نهاية الموسم الحالي استناداً الى المادة 51 / 4 انضباط، وفي حال تكرار المخالفة تُضاعف العقوبة، قراراً قابلاً للاستئنافِ خلال المدة القانونية".

واشار الى ان "اللجنة ناقشت، أيضاً، تقريرَ حكم مباراة المحمودية والخطوط من دوري الدرجة الثانية في محافظة بغداد، ولاحظت من خلال الاطلاع على التقرير وجود تجاوزٍ من قبل مدرب فريق المحمودية ( ياسر كاظم ) على الطاقم التحكيمي، وقررت اللجنة حرمانَ مدرب فريق المحمودية ( ياسر كاظم ) أربع مبارياتٍ وفق المادة ( 51 /1 ) انضباط، قراراً قابلاً للاستئنافِ خلال المدة القانونية".

واوضح ان " اللجنة وناقشت كذلك تقريرَ مشرف مباراة نادي السكك والعدالة ضمن دوري الدرجة الثانية في محافظة بغداد، ولاحظت من خلال الاطلاعِ على التقرير وجودَ تجاوزٍ من قبل مدرب حراس فريق العدالة ( ظاهر حسن )، وكذلك وجود تجاوزٍ من قبل المعالج ( محمد منشد ) على الطاقم التحكيمي، وعليه قررت اللجنة حرمانَ مدرب حراس فريق العدالة ( ظاهر حسن ) من مرافقة الفريق أربع مبارياتٍ استناداً الى المادة 1/51 انضباط، وحرمان المعالج ( محمد منشد ) أربع مباريات استناداً الى المادة 1/51 انضباط، قراراً قابلاً للاستئنافِ خلال المدة القانونية".

وتابع: "ولدى مناقشةِ تقرير مشرف وحكم مباراة نادي نفط ميسان ونفط البصرة ضمن الدوري الممتاز، لاحظت اللجنة من خلال الاطلاعِ على التقرير وجودَ تجاوزٍ من قبل مدرب نادي نفط البصرة (عماد عودة ) ضد الطاقم التحكيمي، وعليه قررت اللجنة حرمانَ مدرب نادي نفط البصرة (عماد عودة) من مرافقة فريقه لثلاث مبارياتٍ استناداً الى المادة 1/51 انضباط، قراراً قابلاً للاستئنافِ ضمن المدة القانونية".

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