اندلاع حريق داخل محطة وقود في بغداد

2022/01/17 | 23:51 - المصدر: بغداد اليوم

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افاد مصدر في الدفاع المدني، اليوم الاثنين، باندلاع حريق في داخل محطة وقود في منطقة الثعالبة ببغداد.

وقال المصدر لوكالة (بغداد اليوم)، ان "الحريق اندلع في كرفان داخل محطة وقود وغاز الصمود في منطقة الثعالبة".

واضاف، ان "الحريق كان نتيجة تماس كهربائي، حيث قامت مفارز الدفاع المدني باخماد الحريق، مبينا، ان "الحريق خلف خسائر ماديه فقط".

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