2022/01/17 | 23:54 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ طالبت حركة انصار الله، الحوثية، اليوم الاثنين، الشركات الاجنبية في الامارات بالابتعاد عن المشآت الحيوية.ونقل وسائل اعلام عربية، عن الناطق باسم الحوثيين، ان “قواتنا ستستمر بشن الهجمات على الامارات، وعلى الشركات الأجنبية والمواطنين والمقيمين في دولة العدو الإمارات الابتعاد عن المواقع والمنشآت الحيوية”.يذكر أن الحركة أعلنت في وقت سابق اليوم أنها […]

ظهرت المقالة الحوثيون يطالبون الشركات الاجنبية بالابتعاد عن المنشآت الامراتية الحيوية أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحوثيون يطالبون الشركات الاجنبية بالابتعاد عن المنشآت الامراتية الحيوية) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحوثيون يطالبون الشركات الاجنبية بالابتعاد عن المنشآت الامراتية الحيوية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).