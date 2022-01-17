مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي  في الضفة الغربية

2022/01/18 | 00:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين، مقتل فلسطيني برصاص عناصره بعدما حاول طعن جندي عند مفترق مستوطنات "غوش عتصيون" جنوب مدينة بيت لحم في الضفة الغربية.

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