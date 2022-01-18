فيفا يمنح رونالدو جائزة تقديرية خاصة

2022/01/18 | 00:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعاختتم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حفل جوائز "الأفضل"، الإثنين، بمنح الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب مانشستر يونايتد، جائزة تقديرية خاصة.وحرص الفيفا على تكريم صاحب الـ36 عاما بعد إنجازه الفريد في 2021، بتجاوزه الرقم القياسي لعدد الأهداف الدولية، ليصبح الهداف التاريخي للمنتخبات الوطنية برصيد 115 هدفا.وبخلاف باقي الفائزين، كان رونالدو الحاضر الوحيد بمقر الحفل، حيث تسلم الجائزة من جياني إنفانتينو، رئيس الفيفا، قبل أن يعبر عن سعادته بالجائزة، قائلا عنها "جائزة جميلة".وتواجد رونالدو في تشكيل العام من الفيفا، إلى جانب الثلاثي "ليونيل ميسي (باريس سان جيرمان) وروبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ) وإيرلينج هالاند (بوروسيا دورتموند).وحصد ليفاندوفسكي لقب أفضل لاعب في العالم عام 2021، متفوقا على الأرجنتيني ليونيل ميسي والمصري محمد صلاح، جناح ليفربول.

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