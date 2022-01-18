ذكريات أستاذ عراقي في جامعة عدن -الحلقة الرابعة

2022/01/18 | 00:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د‭.‬سناء‭ ‬عبد‭ ‬القادر‭ ‬مصطفى أكاديمي‭ ‬وكاتب‭ ‬عراقي كيف‭ ‬قمت‭ ‬بحل‭ ‬مشكلة‭ ‬السكن‭ ‬مع‭ ‬سكرتير‭ ‬منظمة‭ ‬حشع‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬الديمقراطي‭ ‬الدكتور‭ ‬رحيم‭ ‬عجينة؟ دخلت‭ ‬البيت‭ ‬وأنا‭ ‬متوتر‭ ‬الأعصاب،‭ ‬قابلني‭ ‬زميل‭ ‬الدراسة‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬السوفيتي‭ ‬منذ‭ ‬أيام‭ ‬الدراسة‭ ‬في‭ ‬الكلية‭ ‬التحضيرية‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬داينتسك‭ ‬ومن‭ ‬بعدها‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬الماجستير‭ ‬والدكتوراه‭ ‬في‭ ‬معهد‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ […]

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