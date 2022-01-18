2022/01/18 | 00:18 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- د.
سناء عبد القادر مصطفى أكاديمي وكاتب عراقي كيف قمت بحل مشكلة السكن مع سكرتير منظمة حشع في اليمن الديمقراطي الدكتور رحيم عجينة؟ دخلت البيت وأنا متوتر الأعصاب، قابلني زميل الدراسة في الاتحاد السوفيتي منذ أيام الدراسة في الكلية التحضيرية في مدينة داينتسك ومن بعدها في مرحلة الماجستير والدكتوراه في معهد الاقتصاد الوطني في مدينة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ذكريات أستاذ عراقي في جامعة عدن -الحلقة الرابعة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
سناء عبد القادر مصطفى أكاديمي وكاتب عراقي كيف قمت بحل مشكلة السكن مع سكرتير منظمة حشع في اليمن الديمقراطي الدكتور رحيم عجينة؟ دخلت البيت وأنا متوتر الأعصاب، قابلني زميل الدراسة في الاتحاد السوفيتي منذ أيام الدراسة في الكلية التحضيرية في مدينة داينتسك ومن بعدها في مرحلة الماجستير والدكتوراه في معهد الاقتصاد الوطني في مدينة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ذكريات أستاذ عراقي في جامعة عدن -الحلقة الرابعة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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