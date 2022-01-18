أزاهير موصلية من بستان المعرفة والجمال

2022/01/18 | 00:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل‭ – ‬الزمان‭: ‬صدر‭ ‬مؤخراً‭ ‬عن‭ ‬دار‭ ‬النشر‭ ‬نون‭ ‬في‭ ‬الموصل‭ ‬الاصدار‭ ‬الجديد‭ ‬للكاتبة‭ ‬العراقية‭ ‬(‭ ‬هدير‭ ‬الجبوري‭ ‬)‭ ‬يحمل‭ ‬عنوان‭ ‬ ‭(‬أزاهير‭ ‬موصلية‭ ‬)‭..‬ ‭ ‬تناولت‭ ‬فيه‭ ‬سيرة‭ ‬حياة‭ ‬وانجازات‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬النساء‭ ‬الموصليات‭ ‬المبدعات‭ ‬من‭ ‬نينوى‭ ‬الحدباء‭ ‬في‭ ‬(‭ ‬123‭ ‬)‭ ‬صفحة‭ ‬وهن‭ ‬كالآتي‭ ‬:- 1-المشرفة‭ ‬التربوية‭ ‬لطفية‭ ‬الجراح‭ ‬ 2-الاعلامية‭ ‬فرقد‭ ‬ملكو‭ […]

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