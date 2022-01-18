2022/01/18 | 00:21 - المصدر: ايرث نيوز

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ظهرت المقالة بالفيديو: تدفق السيول في وادي عوسج وسط ناحية جلولاء أولاً على ايرث نيوز.

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